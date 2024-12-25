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ЦБ проследит за каждым рублем россиян
Российские власти готовят систему отслеживания и анализа платежей для выявления подозрительных и незаконных транзакций
ЦБ проследит за каждым рублем россиян
Фото: Reuters / Others
25 декабря 2024 г.

В 2024 году около 10 млн россиян, согласно Росстату, совершали переводы на карты, известные как «дропперские». Эти счета активно используются в теневом бизнесе для операций, связанных с онлайн-казино и криптовалютами. Центральный банк (ЦБ) планирует противодействовать подобным схемам, разрабатывая совместно с Росфинмониторингом централизованную систему контроля банковских переводов. Об этом агентству РБК рассказал руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

По данным Центробанка, платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) уже помогла снизить количество подозрительных операций через счета компаний. Однако это вынудило теневой бизнес перейти на использование карт физических лиц, что в итоге лишь увеличило объем сомнительных для государства транзакций. Новая система будет функционировать аналогичным образом: подозрительные счета будут фиксироваться в специальной базе, что позволит банкам блокировать карты, отказывать в открытии новых счетов и передавать данные нарушителей полиции и другим силовым структурам.

Точные сроки внедрения системы пока не обнародованы. ЦБ считает важным обеспечить гражданам, исключенным из банковской системы, возможность восстановления доступа, а также предоставить им базовый набор финансовых услуг. Этот подход должен минимизировать социальные последствия новых мер.

Крупные банки в целом поддерживают инициативу, однако эксперты выражают опасения, что в базу могут попасть добросовестные пользователи.

В ноябре ЦБ сообщал, что граждане подали более 140 тыс. жалоб на блокировку банковских услуг из-за квалификации их счетов как подозрительных. За первые девять месяцев 2024 года с просьбой исключить их из этих списков к регулятору обратились 5,7 тыс. человек — это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Однако большинство заявителей не смогли добиться положительного решения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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