Газа погружается в зиму, температура по ночам опускается ниже нуля. Без еды, воды и тепла местные жители пытаются согреться как могут. Но не всем это под силу. За последние 48 часов, по словам доктора Ахмеда Аль-Фарры из клиники Насера в Хан-Юнусе, от низких температур и отсутствия тепла в Газе погибли как минимум трое младенцев.

В Минздраве сектора 25 декабря сообщили, что в Аль-Маваси от холода погиб новорожденный младенец. Доктор Мунир Аль-Бурш, глава Минздрава, отметил, что девочка «замерзла насмерть от сильного холода» в лагере.

На кадрах из Аль-Маваси видно тело новорожденной, завернутое в белый саван, в руках ее отца, 31-летнего Махмуда. В другом эпизоде молодые палестинцы склоняются у ее могилы, не сдерживая слез. Ее мать, Нариман, рассказала, что пыталась согреть дочь, но у них не было дополнительной одежды.

Это лишний раз подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются палестинские дети, вынужденные покинуть свои дома из-за продолжающегося наступления Израиля на сектор.

Аль-Маваси, ранее объявленный Израилем «гуманитарной зоной», неоднократно подвергался израильским атакам. Тысячи вынужденных переселенцев переехали туда в поисках укрытия, месяцами живя во временных палатках из ткани и нейлона.

С начала израильского вторжения в Газу погибли более 45 тыс. палестинцев, более 107 тыс. получили ранения. Более 17,6 тыс. детей были убиты, каждый час в Газе умирает один ребенок, следует из мрачной статистики ООН.

Детская смертность растет из-за разрушенной медицинской системы: лишь 20% неонатальных отделений Газы функционируют. Добраться хотя бы до этих уцелевших отделений — задача не из легких. Израиль обстреливает все основные трассы и машины скорой помощи. В этих условиях врачи вынуждены выбирать, кого спасать, а кем пожертвовать.