ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Франция предложила обойтись без Украины
Лавров утверждает, что Париж якобы предлагал Москве начать мирные переговоры для завершения войны без участия украинцев
Франция предложила обойтись без Украины
фото: Reuters / Reuters
26 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Франция несколько раз предлагала России начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, не приглашая представителей Киева.

«Французские коллеги через закрытые каналы предлагали: «‎‎Давайте мы поможем организовать диалог по Украине». Причем без участия Украины», — отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что такие предложения идут вразрез с западным принципом «ничего об Украине без Украины».

«Эта двойственность не вызывает доверия к их инициативам», — добавил российский министр.

МИД Франции пока никак не отреагировал на заявления Лаврова. Публично президент Эммануэль Макрон занимает жесткую позицию по украинским вопросам. Он поддержал отправку миротворцев в Украину, а в феврале текущего года допустил размещение вдоль российско-украинской границы солдат НАТО. Помимо этого, Франция тренирует у себя украинских солдат.

Лавров также сообщил, что Россия готова обсуждать урегулирование российско-украинского конфликта с новой администрацией Дональда Трампа. Однако Москва требует четких юридических гарантий безопасности, а не пустых обещаний.

«Перемирие — это тупик. Нужны соглашения, которые обеспечат безопасность России и соседей и будут закреплены международным правом», — заявил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Москве нужен не временный мир, а стабильный, с надежными гарантиями. Он напомнил, что длительное перемирие позволит Украине укрепить армию.

Путин также рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал краткосрочное перемирие. Но российский лидер предложил сначала обратиться к Киеву, напомнив, что Украина трижды отвергала такие инициативы.

Украина опровергла заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что она якобы отклонила предложение Венгрии и России о рождественском перемирии.

«Как всегда, венгерская сторона не предупредила [нас] о своих контактах с Москвой», — заявил в своем заявлении по поводу заявлений Орбана помощник президента Украины Дмитрий Литвин.

Зеленский написал в X: «Не может быть никаких обсуждений войны, которую Россия ведет против Украины, без Украины».

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