Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Франция несколько раз предлагала России начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, не приглашая представителей Киева.

«Французские коллеги через закрытые каналы предлагали: «‎‎Давайте мы поможем организовать диалог по Украине». Причем без участия Украины», — отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что такие предложения идут вразрез с западным принципом «ничего об Украине без Украины».

«Эта двойственность не вызывает доверия к их инициативам», — добавил российский министр.

МИД Франции пока никак не отреагировал на заявления Лаврова. Публично президент Эммануэль Макрон занимает жесткую позицию по украинским вопросам. Он поддержал отправку миротворцев в Украину, а в феврале текущего года допустил размещение вдоль российско-украинской границы солдат НАТО. Помимо этого, Франция тренирует у себя украинских солдат.

Лавров также сообщил, что Россия готова обсуждать урегулирование российско-украинского конфликта с новой администрацией Дональда Трампа. Однако Москва требует четких юридических гарантий безопасности, а не пустых обещаний.

«Перемирие — это тупик. Нужны соглашения, которые обеспечат безопасность России и соседей и будут закреплены международным правом», — заявил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Москве нужен не временный мир, а стабильный, с надежными гарантиями. Он напомнил, что длительное перемирие позволит Украине укрепить армию.

Путин также рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал краткосрочное перемирие. Но российский лидер предложил сначала обратиться к Киеву, напомнив, что Украина трижды отвергала такие инициативы.

Украина опровергла заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что она якобы отклонила предложение Венгрии и России о рождественском перемирии.

«Как всегда, венгерская сторона не предупредила [нас] о своих контактах с Москвой», — заявил в своем заявлении по поводу заявлений Орбана помощник президента Украины Дмитрий Литвин.

Зеленский написал в X: «Не может быть никаких обсуждений войны, которую Россия ведет против Украины, без Украины».