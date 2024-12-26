Мощная снежная буря нарушила жизнь в странах Балканского региона, оставив более 200 тыс. домов в Боснии и Герцеговине без электричества. Наиболее сильно пострадали северо-западные и центральные районы страны, где города и деревни остаются без энергоснабжения уже третьи сутки.

В Боснии в нескольких районах был введен режим чрезвычайного положения, буря парализовала инфраструктуру. Некоторые города, такие как Дрвар и Босански-Петровац, оказались полностью отрезанными от внешнего мира — высота снежного покрова превышает 80 сантиметров.

Многие предприятия, школы и общественные учреждения закрыты. Автомобили на крупных дорогах остаются в пробках часами, пока власти пытаются расчистить пути и восстановить нормальную жизнь.

По словам представителя компании Elektroprenos BiH Елены Маркович, ремонтные бригады сталкиваются с огромными трудностями, так как многие линии электропередач находятся в труднодоступных районах.

Буря также нанесла ущерб соседним странам. В Хорватии аварийные службы спасли 48 человек, застрявших из-за снегопадов в гористой местности. В Словении сильный ветер помешал спасательному вертолету добраться до венгерского туриста, застрявшего в Альпах. В Сербии около 10 тыс. домов остались без электричества в городе Шабац.

Похожая ситуация сложилась в Хорватии, где снег и штормовой ветер затруднили движение в регионах Горски-Котар, Лика и Славония. Снег шел без остановки почти двое суток, но прекратился лишь на час — эта передышка позволила возобновить некоторые паромные переправы в Далмации, однако уже утром 26 декабря снегопад вновь накрыл Хорватию.

Во всем Балканском регионе власти выпустили предупреждения о путешествиях и призвали граждан оставаться дома. Аварийные службы продолжают работать круглосуточно, чтобы минимизировать последствия стихии, однако с ухудшением погодных условий ситуация остается напряженной.