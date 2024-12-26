Министерство обороны Казахстана сообщило о значительном расширении своей программы беспилотных авиационных систем. В 2024 году в армии страны уже созданы специализированные подразделения БПЛА, на вооружении которых стоят разведывательно-ударный Wing Loong, разведывательный Skylark и современный турецкий Anka.

В ходе визита на международную выставку SAHA EXPO 2024 министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков провел переговоры с генеральным директором Baykar Defence Халуком Байрактаром. Стороны договорились разработать дорожную карту по локализации производства тактических беспилотников и барражирующих боеприпасов в Казахстане.

Казахстанская делегация посетила производственные мощности ведущих турецких оборонных компаний — Baykar, Havelsan, Aselsan и Transvaro. На полигонах Corlu и Kesan были продемонстрированы возможности беспилотных систем Bayraktar AKICI, TB3, TB2, Kalkan и барражирующих боеприпасов Mosquito-X.

«По итогам переговоров подписан протокол рабочей встречи делегации Министерства обороны Республики Казахстан и компании Baykar, в котором подтверждается намерение турецкой стороны на безвозмездной основе предоставить Вооруженным силам Казахстана беспилотные авиационные системы Bayraktar Kalkan, Bayraktar Mini и оперативный барражирующий боеприпас Mosquito-X для проведения войсковых испытаний», — сообщает оборонное ведомство.

Параллельно Казахстан развивает и средства противодействия БПЛА. В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы разработана опытная партия противодронных ружей, проходящих испытания. Министерство обороны также планирует закупку станций помех и дополнительных противодронных систем у западных производителей для усиления защиты воздушного пространства страны.