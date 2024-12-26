Парламент Кыргызстана принял законопроект об ограничениях в религиозной сфере. Отныне в республике запрещено носить никаб — мусульманский головной убор, закрывающий лицо — в общественных местах и государственных учреждениях. Размер штрафа составит около 20 тыс. сомов, или $230.

Законодатели объясняют, что ношение такой религиозной одежды мешает идентифицировать людей в общественных местах, в том числе в государственных учреждениях.

Некоторые депутаты отметили, что предлагаемый штраф окажется неподъемным для многих киргизских женщин. Особенно если учесть, что средняя зарплата в республике едва превышает $400.

Однако большинство законодателей не согласились с этим аргументом и не стали исключать пункт о запрете никаба из законопроекта. Документ приняли во втором и третьем чтении — после этого он отправляется на подпись президенту.

Ранее комиссия по делам религий выступала против запрета никаба в публичных местах, чтобы не ограничивать демократические принципы. Однако ее предложение парламентарии отклонили.

Помимо запрета носить хиджаб и никаб в общественных местах парламент запретил приглашать в школы проповедников и религиозных деятелей без уведомления государственного органа по делам религий. Штраф за это почти в три раза превышает наказание за ношение хиджаба — почти $700.

В марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил против ношения хиджаба, поскольку он скрывает лицо. Политик отметил, что такая одежда якобы мешает установить личность человека.

Министерство культуры Казахстана заявило, что в публичных местах нельзя носить никаб и бурку, которая скрывает все тело. В ведомстве отмечают, эти предметы одежды мешают узнавать людей, «‎пугают детей и заставляют некоторых граждан нервничать‎».

Доводы мусульманского сообщества, которое выступило резко против запрета на ношение религиозной одежды, ни Минкульт Казахстана, ни парламент Кыргызстана во внимание не приняли.