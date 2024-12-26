В московских аэропортах и Калуге приостановлены входящие и исходящие рейсы.

Об этом сообщили в Росавиации, упомянув «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и аэропорт в Калуге.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил представитель ведомства.

Новостной телеграм-канал Baza, близкий к силовикам, пишет, что речь идет об угрозе беспилотных атак.

На всех указанных объектах введен план «Ковер» — режим закрытого неба, который активируют в подобных ситуациях.

Телеграм-канал Mash уточняет, что ограничения вступили в силу с 15:45 по московскому времени, что привело к задержке по меньшей мере 27 рейсов в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».