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Все аэропорты Москвы прекратили работу
В Росавиации сообщили о приостановке взлетов и посадок в аэропортах Москвы и Калуги, СМИ пишут о возможной угрозе БПЛА
Все аэропорты Москвы прекратили работу
Аэропорт «Шереметьево», Москва / Фото: Reuters / Others
26 декабря 2024 г.

В московских аэропортах и Калуге приостановлены входящие и исходящие рейсы.

Об этом сообщили в Росавиации, упомянув «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» и аэропорт в Калуге.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил представитель ведомства.

Новостной телеграм-канал Baza, близкий к силовикам, пишет, что речь идет об угрозе беспилотных атак.

На всех указанных объектах введен план «Ковер» — режим закрытого неба, который активируют в подобных ситуациях.

Телеграм-канал Mash уточняет, что ограничения вступили в силу с 15:45 по московскому времени, что привело к задержке по меньшей мере 27 рейсов в «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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