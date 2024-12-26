Крупнейшая израильская авиакомпания El Al временно прекратила полеты в Россию. В ближайшую неделю в связи с ситуацией в воздушном пространстве РФ полеты между Тель-Авивом и Москвой будут приостановлены.

«На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение относительно возобновления авиарейсов», — уточнили в пресс-службе El Al.

Напомним, что 25 декабря на западе Казахстана произошла авиакатастрофа: самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в ходе попытки совершить вынужденную посадку. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту.

Ряд СМИ — в том числе, агентства «Анадолу», Reuters и Euronews — со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщили в четверг, что в небе над Чечней самолет был обстрелян российской системой ПВО. Официальных подтверждений этим сообщениям пока нет.

Ранее авиакомпания AZAL, самолет которой потерпел крушение, сообщила о временном прекращении рейсов в аэропорты северокавказских регионов РФ до окончания расследования причин авиакатастрофы.