27 декабря Росавиация сообщила о временных ограничениях на работу аэропортов Сочи и Казани. Аэропорты приостановили прием и отправку рейсов для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Другие детали ведомство не раскрыло. Телеграм-канал Baza утверждает, что причиной стала угроза атаки беспилотников.

По данным оперативных служб, план «Ковер» также введен в аэропортах Самары, Грозного, Махачкалы, Саратова, Волгограда и Астрахани. В этих городах задержаны рейсы на прилет и вылет.

Ночью ограничения на использование воздушного пространства вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани. Хотя работа этих аэропортов уже возобновлена, рейсы из Москвы продолжают задерживаться.

Минобороны России сообщило, что за ночь 27 декабря силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Из них пять сбили над Брянской областью, три — над Курской, два — над Белгородской и Тульской областями, и один — над Астраханской.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.