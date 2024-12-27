В Узбекистан прибыли около 100 палестинцев, среди которых раненые женщины и дети, а также их сопровождающие. Группа была доставлена в Ташкент для оказания медицинской помощи по указанию президента страны Шавката Мирзиёева.

Посол Узбекистана в Египте Мансурбек Киличев сообщил, что в координации с Министерством здравоохранения пострадавших разместили в реабилитационных центрах и больницах. Все их потребности, включая проживание, питание и медицинскую помощь, будут полностью обеспечены на время пребывания. Дети также смогут посещать школы.

Шавкат Мирзиёев на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в ноябре подчеркнул право палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. Он выразил полную поддержку инициатив Саудовской Аравии по решению двух государств.

Президент также отметил необходимость увеличения международной помощи для предотвращения гуманитарного кризиса в Палестине и Ливане.

«Невозможно спокойно, без боли смотреть, как уничтожаются объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, мечети, целые города, миллионы представителей мирного населения лишаются крова, вынуждены страдать от голода и болезней. Хуже всего, и мы тому свидетели, что в отношении этой трагедии на международной арене используются двойные стандарты. Это резко повышает вероятность эскалации, представляет серьезную угрозу международной безопасности», — заявил он.