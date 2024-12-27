Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море после взрывов в машинном отделении. Пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владеющей судном, назвала причиной произошедшего «террористическую атаку». По словам членов экипажа, три последовательных взрыва произошли в кормовой части у правого борта, что привело к резкому крену и затоплению судна.

Спасательная шлюпка с членами экипажа направилась к находившемуся неподалеку судну под норвежским флагом «Oslo Carrier 3». Однако норвежское судно отказалось принять моряков. Причиной отказа стал некий «запрет», о котором сообщили представители «Oslo Carrier 3».

В компании «Оборонлогистика» назвали этот отказ грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании 1989 года.

Спустя некоторое время к месту происшествия прибыли два испанских спасательных судна. Одно из них, Salvamar Drago, подобрало экипаж российской шлюпки и доставило его в порт Картахены (Испания). Спасенных разместили в местной гостинице.

«Урса Майор» являлся одним из крупнейших российских сухогрузов с максимальной грузоподъемностью 9,5 тыс. тонн. На момент крушения судно перевозило 806 тонн и не было перегружено.