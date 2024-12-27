Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines) заявила, что предварительное расследование указывает на «физическое и техническое внешнее вмешательство» как причину крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Казахстане.

«Учитывая эти риски, Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в семь российских городов, начиная с 28 декабря 2024 года», — сообщила компания, ссылаясь на решение Агентства гражданской авиации Азербайджана.

Это заявление косвенно подтверждает сообщения западных СМИ о том, что самолет мог быть сбит российской ракетой. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Американские официальные лица сообщили CNN, что на начальном этапе расследования есть основания полагать, что самолет мог быть сбит российской системой противовоздушной обороны. Reuters также со ссылкой на анонимные источники в Азербайджане сообщил о подобной версии.

Россия отвергла эти обвинения, заявив, что самолет был перенаправлен из Грозного из-за густого тумана и активности украинских дронов, которые якобы проводили атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.

Борт выполнял рейс J2-8243 из Баку в Грозный. В результате трагедии погибло 38 из 67 человек, находившихся на борту, включая двух пилотов и бортпроводника, подтвердили казахстанские власти.

Крушение произошло 25 декабря. Самолет подал аварийный сигнал «7700» во время полета над Каспийским морем. Попытки приземлиться в аэропорту Актау завершились трагедией.

Первоначально рейс был перенаправлен из-за густого тумана в Грозном с последующей попыткой посадки в Махачкале и Актау.

Инцидент расследует межведомственная группа под руководством Генеральной прокуратуры Казахстана. К расследованию подключились специалисты компании Embraer. Официальная причина крушения пока не установлена, но рассматриваются версии столкновения с птицей или взрыва кислородного баллона в кабине.

Черный ящик был найден в тот же день, данные с него сейчас анализируются.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа:

42 гражданина Азербайджана

16 граждан России

6 граждан Казахстана

3 гражданина Кыргызстана

Среди 29 выживших — граждане Азербайджана, России и Кыргызстана. К сожалению, никто из казахстанских пассажиров не выжил.