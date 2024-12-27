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Турция приобрела легенду авиастроения Италии
Турецкая компания Baykar выиграла тендер на приобретение авиастроительного гиганта Piaggio Aerospace
Турция приобрела легенду авиастроения Италии
Фото: Reuters / Others
27 декабря 2024 г.

Италия одобрила продажу авиастроительного гиганта Piaggio Aerospace турецкому производителю беспилотников Baykar. Как заявили в Baykar, компания выиграла тендер, опередив конкурентов из нескольких стран.

Piaggio Aerospace, основанная в 1884 году, известна бизнес-джетами P.180 Avanti, прозванными «Феррари в небе», а также авиационными двигателями. Она играет стратегическую роль в оборонной отрасли Италии благодаря своим услугам по ремонту и обслуживанию.

Министр промышленности Турции Мехмет Фатих Качыр назвал сделку «доказательством глобального успеха турецкой авиации и Baykar». В 2023 году Baykar вошла в десятку крупнейших экспортеров Турции с объемом продаж $1,8 млрд.

По данным Центра новой американской безопасности, Турция занимает 65% мирового рынка экспорта беспилотников, из которых почти 60% приходится на Baykar, что втрое превышает долю ближайшего конкурента из США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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