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В США рассказали, как воюют солдаты КНДР
В Вашингтоне заявили, что северокорейские солдаты штурмуют позиции ВСУ «массовыми пехотными волнами»
В США рассказали, как воюют солдаты КНДР
Фото: AP / Others
27 декабря 2024 г.

Северокорейские солдаты атакуют украинские позиции в Курской области, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в пятницу. По его словам, подразделения КНДР атакуют «массовыми пехотными волнами», несмотря на их неэффективность и большие потери.

Кирби подчеркнул, что бойцы, находящиеся под сильной идеологической обработкой, продолжают наступление даже в очевидно безнадежных условиях, а некоторые из них совершают самоубийства, опасаясь репрессий против своих семей в случае плена.

Кирби добавил, что Россия тем временем продолжает наращивать натиск на востоке Украины и атаковать ее энергосистему. В ответ США готовят новый пакет военной помощи для Киева. Кирби отметил при этом, что ограничения на использование оружия против целей на территории РФ остаются в силе.

Южнокорейская разведка оценивает численность северокорейских войск в России в 11 тыс. человек, а потери, по данным Сеула и Киева, исчисляются тысячами.

Кирби назвал использование иностранных войск на российской территории «исторически беспрецедентным шагом» и выразил сожаление, что Россия продолжает прибегать к таким методам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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