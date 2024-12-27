Северокорейские солдаты атакуют украинские позиции в Курской области, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби в пятницу. По его словам, подразделения КНДР атакуют «массовыми пехотными волнами», несмотря на их неэффективность и большие потери.

Кирби подчеркнул, что бойцы, находящиеся под сильной идеологической обработкой, продолжают наступление даже в очевидно безнадежных условиях, а некоторые из них совершают самоубийства, опасаясь репрессий против своих семей в случае плена.

Кирби добавил, что Россия тем временем продолжает наращивать натиск на востоке Украины и атаковать ее энергосистему. В ответ США готовят новый пакет военной помощи для Киева. Кирби отметил при этом, что ограничения на использование оружия против целей на территории РФ остаются в силе.

Южнокорейская разведка оценивает численность северокорейских войск в России в 11 тыс. человек, а потери, по данным Сеула и Киева, исчисляются тысячами.

Кирби назвал использование иностранных войск на российской территории «исторически беспрецедентным шагом» и выразил сожаление, что Россия продолжает прибегать к таким методам.