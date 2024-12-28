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Авиакомпания «Туркменистан» отменила рейсы в Москву
Авиакомпания «Туркменистан» временно отменяет рейсы Ашхабад — Москва, присоединившись к ряду перевозчиков, прекративших полеты в Россию
Авиакомпания «Туркменистан» отменила рейсы в Москву
Фото: авиакомпания «Туркменистан» / Others
28 декабря 2024 г.

Авиакомпания «Туркменистан» объявила об отмене регулярных рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Согласно информации на сайте перевозчика, рейсы будут приостановлены с 30 декабря по 31 января. Причины этого решения не раскрываются.

До отмены авиакомпания выполняла два рейса в неделю по данному маршруту.

Решение «Туркменистан» совпадает с волной отмен авиарейсов в российские города, начавшейся после крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение из-за «внешнего физического и технического воздействия», заявили представители авиакомпании. Точное место и обстоятельства инцидента не уточняются.

По данным Reuters, причиной катастрофы стала российская система ПВО. Агентство сообщило, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Позже глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в момент захода самолета на посадку город подвергался атаке беспилотников. Однако российские власти не признали, что система ПВО стала причиной крушения.

После инцидента Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять российских городов, включая Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды и Владикавказ. Казахстанская Qazaq Air временно прекратила рейсы по маршруту Астана — Екатеринбург. Авиакомпания FlyDubai отменила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды, а национальный перевозчик Израиля El Al приостановил полеты в Россию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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