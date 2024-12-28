Президент России Владимир Путин подписал указ о новой «Стратегии противодействия экстремизму», которая была опубликована на портале правовой информации. В документе впервые появляется термин «русофобия», отсутствовавший в предыдущей версии стратегии 2020 года.

Согласно определению, русофобия — это «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств».

В стратегии также говорится, что экстремистские и террористические организации используются некоторыми странами для ведения гибридных войн и вмешательства во внутренние дела других государств.

Особое внимание уделено Украине, которая названа источником серьезных угроз. В документе утверждается, что Украина стала центром распространения «неонацизма и радикальных вооруженных формирований, поддерживаемых внешними силами для разжигания русофобских настроений и гибридной войны против России». Среди задач стратегии указана «ликвидация источника угроз экстремистского характера», исходящих с территории Украины.

В пункте 21 упоминаются несогласованные протестные акции, которые рассматриваются как способ дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Российские власти считают, что такие акции «умышленно трансформируются в массовые беспорядки с использованием манипуляций общественным мнением».

Документ также затрагивает проблему мигрантов, чья «противоправная деятельность», по мнению авторов стратегии, способствует экстремизму в отдельных регионах России.

Отдельно упомянута «деструктивная деятельность» международных неправительственных организаций, которые якобы используют гуманитарные, образовательные и культурные проекты для подрывной работы.

Кроме того, в стратегии обозначена задача учета лиц, выезжающих за границу «для участия в экстремистской деятельности или обучения в центрах недружественных государств». Однако документ не раскрывает, что подразумевается под такими «центрами» и какие данные будут собираться.