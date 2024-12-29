Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение возле Актау, получил повреждения в российском воздушном пространстве над Чечней в ходе стрельбы после того, как был выведен из строя системой радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире национального телевидения.

«Первоначальные версии достаточно обоснованы и основаны на фактах. Факты, с другой стороны, говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли», — цитирует его издание Musavat.

Алиев пояснил, что самолет был подбит не с умыслом, но в результате ошибки. Он добавил, что пилоты могли сначала принять удар за столкновение с птицей, но эта гипотеза была впоследствии опровергнута. Также президент отметил, что версия о взрыве на борту, вызванная утечкой газа, была для Баку неожиданной и вызвала недоумение. Полная картина событий, по словам Алиева, станет яснее после расшифровки данных с бортовых самописцев.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — заявил Алиев.

Президент добавил, что распорядился временно приостановить рейсы AZAL в Россию. Это решение будет действовать до дальнейших указаний, а полеты в Грозный, скорее всего, не возобновятся.

28 декабря российский президент Владимир Путин извинился перед Алиевым за произошедшее. А 29 декабря после телеобращения азербайджанского лидера — по данным пресс-службы Кремля — лидер РФ вновь позвонил в Баку для обсуждения вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы.

По словам Алиева, Азербайджан открыто изложил российской стороне свои требования. Он отметил, что 27 декабря эти требования официально были доведены до российской стороны.

«В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия», — сказал президент.

«Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты. Все эти условия справедливы. Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения», — добавил он.