В Грузии состоялась инаугурация Михаила Кавелашвили, который сменил на посту президента Саломе Зурабишвили. Церемония прошла в парламенте с участием ограниченного числа лиц, в основном представителей правящей партии «Грузинская мечта». Кавелашвили занял пост президента в результате голосования коллегии выборщиков, будучи при этом единственным выдвинувшимся кандидатом.

У здания на проспекте Руставели собрались протестующие, принесшие красные карточки, отсылая к карьере Кавелашвили в качестве футболиста, передает издание Paper Kartuli. МВД перекрыло центральные улицы Тбилиси, а после окончания мероприятия начались задержания протестующих. Демонстрантов обвинили в блокировании движения. Очевидцы сообщили о как минимум четырех задержанных.

Саломе Зурабишвили накануне призвала граждан собраться у президентского дворца и заявила, что не признает Кавелашвили легитимным. «При себе я оставляю легитимность, флаг и ваше доверие», — заявила она. Оппозиция также отказалась признать нового президента.

Кавелашвили, бывший футболист, ранее был депутатом от «Грузинской мечты», но в 2022 году основал движение «Сила народа», известное своей антизападной риторикой. В 2024 году, несмотря на масштабные протесты, был принят закон об «иноагентах» — авторство законопроекта формально принадлежит именно этой политической силе.

Демонстрации в Грузии продолжаются с ноября, усилившись после приостановки евроинтеграции. По данным Transparency International Georgia, в ходе акций в общей сложности арестованы были около 400 человек, из них 30 обвиняются по уголовным статьям.

Конгресс США анонсировал закон о непризнании грузинского правительства, а Госдеп ввел санкции против российско-грузинского миллиардера, основателя и де-факто лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Сенатор Джо Уилсон (республиканец) призвал считать Зурабишвили единственным законным лидером до проведения новых парламентских и президентских выборов.