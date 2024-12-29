Стокгольм не исключает активации статьи 4 Устава НАТО, заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. Это заявление последовало после призывов оппозиции усилить меры безопасности в Балтийском море на фоне недавнего инцидента с подводными кабелями между Финляндией и Эстонией.

Статья 4 НАТО предполагает консультации между странами-участницами в случае угрозы их территориальной целостности или безопасности, но не обязывает к действиям. С момента основания НАТО статья была активирована семь раз, в основном из-за действий России или нестабильности на Ближнем Востоке.

Ранее в четверг премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что хотя формально 4-я статья Устава НАТО еще не была задействована, фактически консультации уже запущены.

«У меня состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО. Консультации внутри НАТО, с союзниками в Северных странах, в странах Балтии, с лидерами Евросоюза уже ведутся. И если потребуется, мы можем выйти из этого круга мирных консультаций и задействовать 4-ю статью. Сейчас мы находимся на стадии консультаций, и мы обязательно проконсультируемся с финнами», — цитирует Delfi слова эстонского лидера.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о расширении патрулей в Балтийском море. Финляндия расследует возможную причастность российского танкера Eagle S к повреждению подводных кабелей — нескольких оптоволоконных и одного электрического. Корабль был взят на абордаж властями Финляндии.

Напомним, Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года, положив конец двухвековой политике нейтралитета. Решение о вступлении было принято после российского вторжения в Украину в 2022 году. Финляндия, имеющая протяженную границу с Россией, присоединилась к НАТО в 2023 году, также отказавшись от нейтралитета.

В октябре НАТО уже усилило воздушное и морское наблюдение в регионе, отправив туда патрульные самолеты, беспилотники и тральщики.