Бывший президент США Джимми Картер умер на 101-м году жизни. О его смерти сообщил сын экс-президента Джеймс (Чип) Картер, информацию позже подтвердил Центр Картера, основанный самим Картером.

Джимми Картер, избранный в 1976 году от Демократической партии, занимал пост президента с 1977 по 1981 год. До этого он был губернатором Джорджии (1971–1975) и сенатором штата (1963–1967). На выборах 1980 года Картер проиграл Рональду Рейгану и после ухода из политики сосредоточился на гуманитарной и правозащитной деятельности.

В 1982 году он основал Центр Картера, который борется за права человека, мирное урегулирование конфликтов и демократические выборы. В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира за усилия по улаживанию международных конфликтов и защиту прав человека.

Картер внес значительный вклад во внешнюю политику США, включая активное участие в урегулировании палестино-израильского конфликта, на основе концепции «два государства для двух народов» и критиковал аннексию палестинских территорий.

«План Израиля аннексировать 30 процентов Западного берега реки Иордана противоречит нынешнему статусу оккупированных территорий, определенному международными соглашениями, и нарушает международное право, запрещающее присвоение территорий силой», — заявил бывший президент США 2 июня 2020 года.

В 2015 году у Картера был диагностирован рак. В 2023 году он прекратил лечение и находился под хосписным уходом в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия.

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем национального траура. Экс-президент Дональд Трамп выразил признательность Картеру за его усилия в трудный для страны период.

Джимми Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США. 1 октября 2024 года он отпраздновал свой 100-летний юбилей, пережив двух своих преемников — Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего.