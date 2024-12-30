Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили в первый же день на посту подписал ряд жестких законов, включая запрет на ношение масок и использование лазеров на митингах. Этот закон вступил в силу 29 декабря, в день его инаугурации.

Отныне в Грузии запрещено закрывать лица масками и использовать пиротехнические средства на демонстрациях. Ранее протестующие использовали их против полиции и камер наблюдения.

Эти меры были приняты после инцидентов 7 декабря, когда люди в масках напали на граждан и журналистов во время протестов у здания парламента. Пострадала съемочная группа оппозиционного канала TV Pirveli. По мнению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, закон позволит предотвратить насилие на акциях.

Инаугурация Кавелашвили состоялась на фоне массовых протестов против его избрания и политики правящей партии «Грузинская мечта». Выборы 26 октября оппозиция считает сфальсифицированными и требует провести повторное голосование.

Бывший президент Саломе Зурабишвили назвала процесс нелегитимным, обвинив власти в проведении «российской спецоперации» и поддержав протестующих. 29 декабря срок ее полномочий официально истек. Политик до последнего держала интригу, уйдет ли она с поста. Рано утром в этот день она написала в соцсетях: «Я ухожу, но забираю с собой доверие народа и легитимность». Зурабишвили подчеркнула, что остается единственным легитимным органом власти в Грузии, несмотря на свой уход.

Кавелашвили, бывший футболист английской Премьер-лиги, стал единственным кандидатом в президенты после бойкота выборов оппозицией. Его избрание, по словам критиков, усилило раскол между проевропейскими и пророссийскими силами в стране. На фоне этих событий протестующие обещают усилить протесты. Они обвиняют нового президента в отсутствии компетентности и в поддержке жесткого курса против ЕС.

Право на протест в Грузии оказалось под угрозой. Оппозиция опасается, что подписанные Кавелашвили законы стали лишь прологом к началу более широких запретов и преследования несогласных следовать за «‎Грузинской мечтой»‎.