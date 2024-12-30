Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом Бин Заидом Аль Нахайяном. По данным Управления коммуникаций администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и Палестине, а также другие региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул важность построения мирной Сирии, где представители разных этнических и религиозных групп могут жить в гармонии. Он также заявил, что Турция не может согласиться с признанием террористической организации PKK/YPG в качестве представителя курдов.

Президент отметил необходимость предотвращения использования ситуации в регионе группировкой ДАЕШ, а также призвал не допустить, чтобы Израиль воспользовался текущими событиями для подрыва нового процесса в Сирии.

Кроме того, Эрдоган подтвердил готовность Турции продолжать усилия для прекращения насилия в Палестине и защиты мирного населения.