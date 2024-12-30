Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как заявил Байден, помощь включает как немедленные поставки из запасов Пентагона на сумму 1,25 млрд долларов, так и долгосрочные заказы на 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В пакет входят системы ПВО, артиллерийские снаряды и другие критически важные вооружения.

Особенностью программы USAI является то, что Пентагон заключает контракты на производство нового вооружения, а не передает готовое. Это означает, что доставка вооружений может занять месяцы или даже годы. Белый дом отметил, что этот пакет использует последние доступные средства по программе USAI.

О готовящемся решении сообщил 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы ожидаем значительных пакетов поддержки для наших воинов. Официальное объявление — уже завтра», — заявил он.

Ранее, в сентябре, телеканал CNN сообщал о сокращении объемов помощи Украине из-за истощения запасов США. Однако в декабре суммы снова выросли: 3 декабря Украина получила помощь на 725 млн долларов, 7 декабря — на 988 млн, а 13 декабря — на 500 млн.

Reuters отмечает, что нынешний пакет в 2,5 млрд долларов может стать одним из последних шагов администрации Джо Байдена в рамках прямой поддержки Украины.