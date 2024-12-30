В центре Москвы задержали экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна, сообщает агентство ТАСС.

В Армении Карапетяна обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Против него заведены уголовные дела, Ереван объявил политика в международный розыск.

Однако официального подтверждения ареста или выдвинутых обвинений пока нет. ТАСС пишет, что экс-министра задержали по запросу Армении.

Карапетян занимал должность советника премьер-министра Никола Пашиняна с 2018 по 2021 год. В августе 2021 его назначили министром обороны, но спустя три месяца уволили. Сам Карапетян утверждает, что причиной его отставки якобы стало «‎‎нежелание уступить требованиям Азербайджана» во время пограничных конфликтов.

В 2020 году в ходе 44-дневной войны Баку освободил семь исторических районов Азербайджана, которые Армения оккупировала во время конфликта 1993-1994 годов. В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе и всецело восстановил свою территориальную целостность.

Карапетян утверждает, что выступал против подписания мирного соглашения с Азербайджаном, а также что правительство Пашиняна якобы «‎‎предало Армению» и народ Карабаха.

Экс-министр также заявил, что его увольнение связано с визитами в Карабах в 2021 году, где он, по его утверждениям, пытался организовать оборону региона.

Представители правящей партии Армении отвергли обвинения Карапетяна. Депутат Арман Егоян назвал их абсурдными, подчеркнув, что никто не увольняется за защиту границ страны.

Примечательно, что Карапетян выступал с пророссийских позиций. Он обвинял правительство Пашиняна в ухудшении отношений с Россией и неоднократно призывал Москву помочь укрепить государственность Армении.

Однако его пророссийские взгляды не помешали силовикам задержать его 29 декабря в центре Москвы. Какой будет дальнейшая судьба экс-министра, пока неясно. Главный вопрос — выдадут ли российские власти Карапетяна Армении, где ему грозит тюремный срок.