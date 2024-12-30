ПОЛИТИКА
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«Не может быть и речи»: Турция опровергла контакты с Израилем
Центр по борьбе с дезинформацией Турции официально опроверг сообщения израильских СМИ о возобновлении диалога между странами на фоне конфликта в Газе
«Не может быть и речи»: Турция опровергла контакты с Израилем
Управление коммуникаций Администрации президента Турции / Others
30 декабря 2024 г.

Центр по борьбе с дезинформацией Турции при Администрации президента выступил с официальным опровержением сообщений о якобы имевших место контактах президента Реджепа Тайипа Эрдогана с израильскими властями.

В заявлении подчеркивается, что распространенная некоторыми СМИ информация о звонке Эрдогана израильскому руководству не соответствует действительности. «Не может быть и речи о том, что наш президент Реджеп Тайип Эрдоган звонил израильским властям», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что израильские СМИ безосновательно утверждали о контактах Турции с израильской армией и службами безопасности через «коммуникационные каналы». Более того, некоторые турецкие издания исказили эту информацию, представив ее как звонок Эрдогана.

«Отношения между Турцией и Израилем полностью прерваны из-за политики геноцида Израиля в Газе. С тех пор не было предпринято никаких шагов для улучшения отношений. Турция продолжает поддерживать справедливое дело палестинского народа. Не верьте необоснованным утверждениям», — подчеркивается в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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