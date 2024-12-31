В ночь на вторник украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ярцево Смоленской области. Жители города сообщали о серии взрывов, после которых начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил произошедший инцидент. «По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территории нефтебазы. В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», — рассказал чиновник.

По данным Министерства обороны России, этой ночью были сбиты беспилотники в нескольких регионах страны: 25 - над Брянской областью, 17 - над Крымом, 11 - над Краснодарским краем, 10 - над Смоленской областью, а также в Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областях.

В Краснодарском крае местные жители сообщали о взрывах в районах Туапсе, Новороссийска и Ейска. В Крыму атаке подвергся район Севастополя, где были задействованы как воздушные, так и морские беспилотники.

Примечательно, что Смоленская область, где произошел инцидент с нефтебазой, не имеет общей границы с Украиной, будучи отделенной от нее территорией Брянской области и Беларуси.