Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, но сообщили разные данные о его результатах.

Киев заявил о возвращении 189 человек, включая двоих гражданских. Среди освобожденных — военные из бригады «Азов», взятые в плен после захвата ВС РФ завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также оборонявшие черноморский остров Змеиный и Чернобыльскую АЭС.

Украинский Координационный штаб уточнил, что многие из них провели в плену более двух лет и имеют тяжелые травмы.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что обмен прошел по формуле «150 на 150».

Освобожденные российские военнослужащие доставлены в Беларусь при посредничестве ОАЭ, как сообщило ведомство.

В последний раз, как сообщалось, стороны обменивались пленными в середине октября — в формате 95 на 95.