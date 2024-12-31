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Впервые морской дрон сразил вертолет
Военная разведка Украины заявила, что во вторник у побережья Крыма беспилотный катер Magura V5 поразил два российских вертолета — один из них был сбит
Впервые морской дрон сразил вертолет
Морской дрон Magura V5 / Фото: Минобороны Украины / Others
31 декабря 2024 г.

Военная разведка Украины сообщила, что во вторник морской дрон уничтожил российский вертолет Ми-8 и повредил еще один в районе мыса Тарханкут на западном побережье Крыма. По данным Главного управления разведки (ГУР), это первый случай, когда украинский морской дрон поразил воздушную цель.

Инцидент произошел в ходе сражения, где дрон Magura V5, оснащенный ракетами, атаковал российский вертолет. ГУР также заявило, что второй российский вертолет смог вернуться на аэродром, несмотря на повреждения.

Кадры, опубликованные разведкой, демонстрируют момент атаки: вертолет, летящий над водой, был поражен несколькими снарядами, после чего упал.

Российская сторона официальных комментариев не предоставила. Сведения об уничтожении вертолета лишь подтвердил российский военный телеграм-блогер «Военный Осведомитель». Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что ночью у побережья были уничтожены два беспилотных морских аппарата.

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина активно развивает производство дронов, включая морские. Ранее украинские морские дроны использовались для атак на российские корабли и объекты на территории Крыма, аннексированного РФ в 2014 году.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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