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«Эфес» ответил на введение внешнего управления в России
Крупнейший турецкий производитель пива «Анадолу Эфес» сообщил, что изучит последствия указа Москвы о передаче российских активов под временное управление
«Эфес» ответил на введение внешнего управления в России
«Анадолу Эфес» / Фото: AA / Others
31 декабря 2024 г.

Российская часть пивоваренного гиганта «АБ ИнБев Эфес» перешла под внешнее управление по указу президента РФ. Информацию об этом подтвердил крупнейший акционер предприятия — турецкий производитель «Анадолу Эфес».

«Сегодня Россия опубликовала указ о передаче российской части нашего совместного предприятия под временное управление. Эта ситуация будет всесторонне оценена вместе с нашим партнером, и будут предприняты все необходимые шаги», — говорится в заявлении компании на Стамбульской бирже.

Указ президента России Владимира Путина от 30 декабря 2024 года передает управление АО «АБ ИнБев Эфес» компании «Группа компаний Вместе» под руководством Николая Тюрникова. Решение затрагивает 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тысячи привилегированных акций компании. «АБ ИнБев Эфес» была создана в 2018 году путем слияния активов турецкой «Анадолу Эфес» и бельгийской Anheuser-Busch InBev в России и Украине.

По итогам 2023 года выручка компании составила 109 млрд рублей при прибыли в 17 млрд. Как поясняют в Росимуществе, «внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения.

Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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