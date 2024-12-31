Российские военные разработали детальные планы ударов по гражданской и военной инфраструктуре Японии и Южной Кореи в случае войны. Об этом свидетельствуют секретные документы 2013–2014 годов, изученные Financial Times (FT). В списке целей числятся 160 объектов, включая атомные электростанции, туннели и мосты, что отражает подготовку Москвы к нейтрализации угроз на восточных рубежах.

Следует подчеркнуть: официального подтверждения достоверности этих документов ни со стороны Москвы, ни со стороны японского или южнокорейского руководства не было.

Эти документы, входящие в архив из 29 секретных файлов, подчеркивают опасения Москвы по поводу войны на два фронта — с НАТО в Европе и с союзниками США в Азии. Аналитики считают, что это свидетельствует о страхе Кремля быть окруженным силами не только со стороны стран Запада, но и Дальнего Востока.

Документы описывают планы по выведению из строя объектов, критически важных для обороны и экономики Японии и Южной Кореи. В списке целей значатся командные центры, радиолокационные станции и авиабазы, а также гражданские объекты, такие как туннель Канмон в Японии и металлургический завод в Пхохане в Южной Корее. Среди приоритетных объектов — энергетическая инфраструктура, включая атомные станции Японии.

FT отмечает: попавшие в ее распоряжение документы содержат точные данные, включая расчеты силы, необходимой для разрушения южнокорейских бункеров, и замеры японских радиолокационных установок. Планы демонстрируют уверенность России в крылатых ракетах Х-101 без ядерного оснащения, хотя эксперты отмечают, что их использование в войне в Украине выявило недостатки в точности и малозаметности.

Утечка документов подчеркивает взаимосвязанность европейского и азиатского театров военных действий. По мнению профессора Уильяма Альберке из Центра Стимсона, эти данные доказывают, что конфликты в этих регионах «неразрывно связаны».

Возрастающая зависимость Москвы от азиатских союзников, таких как Северная Корея, еще больше увязывает ее региональную стратегию с противостоянием НАТО. В обмен на экономическую и военную поддержку Россия привлекла северокорейских солдат к боевым действиям в Украине и усилила сотрудничество с Пхеньяном в области ракетных технологий.

Исторические противоречия между Россией и Японией усугубляют риск эскалации. Страны до сих пор не подписали мирный договор о завершении Второй мировой войны из-за спора вокруг Курильских островов. Недавние заявления Дмитрия Медведева о том, что Москва не собирается учитывать позицию Токио по этим территориям, лишь усиливают напряжение.