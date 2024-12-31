«К сожалению, первые три дня мы не слышали ничего, кроме бредовых версий. Приписывать [авиакатастрофу] каким-то птицам или объяснять взрывом газового баллона — и глупо, и нечестно», — эти жесткие слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, произнесенные во время траурной церемонии прощания с экипажем разбившегося лайнера Azerbaijan Airlines, стали, пожалуй, самой резкой публичной критикой России за последние годы. Впрочем, назвать отношения между Москвой и Баку безоблачными в последнее время сложно.

Роковой рейс Баку — Грозный 25 декабря начинался как обычный. Самолет Embraer ERJ-190 с 67 людьми на борту должен был приземлиться в столице Чечни, но в тот момент, когда борт находился над регионом, территория подверглась атаке украинских дронов. Самолету не разрешили посадку, сославшись на плохие погодные условия и режим «Ковер». После долгого полета лайнер потерпел крушение близ казахстанского Актау. 38 человек погибли.

Уже первые кадры с места катастрофы вызвали серьезные вопросы: на обломках виднелись следы повреждений, явно полученных еще в воздухе. Версия о том, что самолет мог быть поражен российскими средствами ПВО, активно работавшими в тот вечер над Северным Кавказом, стала одной из основных. И молчание российской стороны в первые дни только усиливало подозрения.

Но дело не только в самой катастрофе и реакции на нее. Многие обратили внимание на резкость заявлений Алиева и невольно задались вопросом: а не отражает ли жесткая риторика более глубокий кризис в отношениях двух стран?

После молниеносной операции Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года стало очевидно: российское влияние в регионе стремительно слабеет. Миротворческий контингент, размещенный там по итогам войны 2020 года, не смог (или не захотел) предотвратить капитуляцию армянских сил. Война в Украине существенно ограничила возможности России в регионе. Если раньше сама угроза российского вмешательства не позволяла резкие выпады в сторону Москвы, то теперь это уже не работает. Баку это прекрасно понимает.

Есть и еще одно измерение кризиса — растущее сближение России с Ираном. Для Азербайджана это красная линия. Отношения между Баку и Тегераном традиционно напряженные: в Иране проживает многомиллионное тюркоязычное население, что создает постоянный очаг напряженности между странами. Тегеран противится усилению влияния Турции в регионе, что годами выражалось в поддержке Армении. Особую настороженность Ирана вызывает развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем.

Особенно острые противоречия вызывает вопрос Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахчыванской автономией через юг Армении. Иран видит в этом проекте прямую угрозу своим геополитическим интересам, опасаясь, что будет отрезан от своего традиционного маршрута в Армению и далее в Европу. И когда российские официальные лица, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, выразили поддержку этому проекту, в Тегеране это восприняли крайне негативно.

Более того, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном с 2022 года вышло на новый уровень. Речь уже идет не просто о поставках оружия, а о совместной разработке новых видов вооружений, в частности, беспилотных летательных аппаратов. Для Азербайджана, который долгие годы выстраивал стратегическое партнерство с Израилем — главным региональным противником Ирана — такое сближение России с Тегераном выглядит особенно тревожным.

Эти опасения усиливает и предстоящее подписание нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, запланированное на 17 января 2025 года в Москве. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, соглашение «формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности». Новый документ, который придет на смену договору 2001 года, охватит широкий спектр направлений: от обороны и энергетики до науки и технологий. Примечательно, что подписание намечено за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, что может рассматриваться как демонстрация силы обеих стран.

На этом фоне авиакатастрофа стала катализатором накопившихся противоречий. Баку уже предпринял ряд конкретных шагов: прекращены полеты во многие российские города, ужесточен визовый режим для россиян. Но главное — кардинально изменился тон диалога. Стоит отметить, что в 2020 году, когда азербайджанские силы по ошибке сбили российский вертолет Ми-24, Алиев немедленно принес извинения Путину. И теперь Баку ожидает равного отношения к себе.

Показательно и то, как Баку отверг предложение расследовать катастрофу силами Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Алиев прямо заявил, что не доверяет этой структуре, поскольку ею руководят российские чиновники. Вместо этого к расследованию привлечены специалисты из Бразилии, Казахстана и самого Азербайджана, а представители МАК участвуют лишь как рядовые члены рабочей группы.

Вероятно, в ближайшее время мы увидим дальнейшее планомерное охлаждение отношений. Баку не заинтересован в резком разрыве — все-таки Россия остается важным экономическим партнером. Но новые совместные проекты будут откладываться, а существующие — пересматриваться. Азербайджан, похоже, взял курс на более независимую и жесткую политику в отношении Москвы.

Символично, что трагедия произошла именно над Кавказом — регионом, который веками был перекрестком интересов различных держав. Сегодня этот перекресток вновь становится местом столкновения геополитических амбиций. И пока Россия пытается усидеть на двух стульях — сохранить влияние в регионе и одновременно продолжать изнурительную войну в Украине — ей будет все сложнее удерживать этот шаткий баланс.

Обращает на себя внимание и тот факт, что пока пишутся эти строки, происходит и дальнейшее ослабление российских позиций на Южном Кавказе. Так, Россия передала контроль над пунктом пропуска «Агарак» на ирано-армянской границе местным пограничникам. Это решение, принятое в рамках октябрьских договоренностей между Путиным и Пашиняном, знаменует конец 30-летнего периода российского присутствия на этом участке.

«До сих пор, с момента обретения Арменией независимости, пограничный контроль на пункте пропуска «Агарак» осуществляли служащие Пограничных войск Российской Федерации», — отметил армянский премьер, поблагодарив российских военнослужащих за службу.

Этот шаг стал очередным свидетельством меняющегося баланса сил в регионе. Ранее, летом 2024 года, российские пограничники уже покинули ереванский аэропорт Звартноц, а теперь полностью передают контроль над иранским направлением армянской стороне. Символично, что завершение 30-летнего периода совместной охраны границ совпало с общим охлаждением армяно-российских отношений и растущим стремлением Еревана к самостоятельности в вопросах безопасности.

Авиакатастрофа 25 декабря может стать не просто трагическим инцидентом, а переломным моментом в вопросе российского влияния на Южном Кавказе. Вместе с неопределенностью в отношении российских баз в Сирии после падения режима Асада, а также в условиях изнурительной войны в Украине, продолжающей перемалывать военные и дипломатические ресурсы Москвы, сохранять позиции в регионе становится все сложнее.

Крушение азербайджанского лайнера стало горьким символом того, как Россия утрачивает контроль над территорией, где еще недавно выступала ключевым арбитром. И дальнейшие просчеты в этой ситуации лишь ускорят ослабления российского влияния в Кавказском регионе.