С 1 января 2025 года Румыния и Болгария — после 13 лет ожиданий — стали полноправными членами Шенгенской зоны. Шенген теперь включает 29 стран, между которыми можно свободно перемещаться без необходимости предъявлять документы.

Присоединение стало возможным после того, как Австрия и другие члены ЕС сняли свои возражения против вступления восточноевропейских стран. Церемонии по этому поводу прошли на нескольких пограничных пунктах.

Напомним, что Румыния и Болгария, входящие в ЕС с 2007 года, еще в марте получили частичный доступ в Шенгенскую зону — для портов и аэропортов. Однако контроль на сухопутных границах оставался из-за миграционных опасений со стороны Австрии.

Поворотным моментом стал декабрь 2024 года, когда страны достигли соглашения о «пакете мер по защите границ». Этот компромисс позволил Австрии отказаться от вето, а Румынии и Болгарии — сделать еще один шаг к интеграции.

Однако новые правила сопровождаются условием: согласно Будапештскому соглашению, с 1 января 2025 года на сухопутных границах между Венгрией и Румынией, а также Румынией и Болгарией вводятся временные проверки. Эти меры, которые сохранятся минимум полгода, призваны минимизировать риски для общественного порядка и безопасности.