ПОЛИТИКА
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Французские войска покидают Африку
Президент Кот-д'Ивуара объявил о выводе 600 военных из Берега Слоновой Кости на фоне массового исхода французских сил из Африки: после Мали, Буркина-Фасо и Нигера войска Франции покидают Чад и Сенегал
Французские войска покидают Африку
Французские военные на параде в Абиджане, столице Кот-д'Ивуара. В бывшей колонии размещено около 600 французских военнослужащих / Фото: Reuters / Others
1 января 2025 г.

Французские войска начнут вывод из Кот-д'Ивуара в январе 2025 года, что знаменует дальнейшее сокращение военного присутствия Франции и ослабление западного влияния в регионе. Президент страны Алассан Уаттара объявил об этом в новогоднем обращении.

«Мы можем гордиться нашей армией, которая теперь эффективно прошла модернизацию. Именно в этом контексте мы приняли решение о согласованном и организованном выводе французских сил из Кот-д'Ивуара», — заявил он.

В стране находится около 600 французских военных. Вывод войск будет включать передачу военного пехотного батальона ивуарийским войскам.

Это решение следует за аналогичными шагами Чада и Сенегала, которые в последние месяцы также стремились ослабить связи с Францией. Уаттара, один из ближайших союзников Франции в Западной Африке, ранее критиковал Мали и другие страны за сотрудничество с российскими ЧВК.

В целом Франция выводит около 1000 военнослужащих из Кот-д'Ивуара и Сенегала. Ранее французские силы, находившиеся в регионе Сахель под предлогом борьбы с терроризмом, были вынуждены покинуть Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

У Франции остается небольшой контингент в Габоне и военная база с 1500 военнослужащими в Джибути, которую президент Макрон посетил в прошлом месяце. Это последние отголоски постколониальной политики «Франсафрика», в рамках которой Франция десятилетиями была важнейшей внешней силой в большей части Западной и Центральной Африки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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