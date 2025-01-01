ПОЛИТИКА
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Массовое убийство в Черногории
Вооруженный мужчина открыл огонь в баре города Цетине после конфликта. Среди жертв двое несовершеннолетних, нападавший скрылся
Массовое убийство в Черногории
Сотрудники экстренных служб у места массового убийства в Цетине / Фото: Reuters / Others
1 января 2025 г.

В среду в южной части Черногории произошла массовая стрельба, в результате которой погибли не менее семи человек. Трагедия произошла в районе Байице города Цетине.

«В баре района Байице города Цетине произошла стрельба с применением огнестрельного оружия. 45-летний А.М. открыл огонь по людям, после чего скрылся с места происшествия с оружием», — говорится в заявлении черногорской полиции.

По данным местных СМИ, стрельба началась после драки в баре. Среди погибших двое несовершеннолетних. Полиция призвала граждан сохранять спокойствие и оставаться дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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