В среду в южной части Черногории произошла массовая стрельба, в результате которой погибли не менее семи человек. Трагедия произошла в районе Байице города Цетине.

«В баре района Байице города Цетине произошла стрельба с применением огнестрельного оружия. 45-летний А.М. открыл огонь по людям, после чего скрылся с места происшествия с оружием», — говорится в заявлении черногорской полиции.

По данным местных СМИ, стрельба началась после драки в баре. Среди погибших двое несовершеннолетних. Полиция призвала граждан сохранять спокойствие и оставаться дома.