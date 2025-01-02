Гора Касьюн в Дамаске, долгие годы закрытая для гражданских, была превращена режимом Башара Асада в фабрику бочковых бомб — грубого, но крайне смертоносного оружия. Эти бомбы использовались для устрашения и массового уничтожения мирных жителей. Журналисты агентства Anadolu впервые показали кадры, снятые внутри завода, где производились бомбы: в помещении находились взрывчатка, металлические обломки, гвозди и другие компоненты.

Бочковые бомбы, разрывающиеся на площади до 200 метров, стали символом жестокости режима. С 2012 по 2021 год, по данным Сирийской сети по правам человека (SNHR), на гражданские объекты было сброшено 81,916 таких бомб. Эти атаки унесли жизни более 11 тыс. человек, включая 1,821 ребенка и 1,780 женщин.

Среди наиболее пострадавших регионов оказались Алеппо, Дамаск, Даръа и Идлиб. Алеппо стал самой пострадавшей провинцией, понеся основные жертвы. На входе в фабрику, обнаруженную у подножия горы, висел портрет Башара Асада — как напоминание о роли режима в этом массовом уничтожении.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, был свергнут 8 декабря 2024 года, когда оппозиционные силы взяли Дамаск. Это положило конец более чем 60-летнему господству партии «Баас».

После падения режима власть в стране перешла к новому руководству во главе с Ахмедом аш-Шара. Новый кабинет заявил о намерении привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и начать восстановление страны.