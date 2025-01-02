За несколько недель до вступления в должность избранный президент США Дональд Трамп вновь заговорил о приобретении Гренландии, назвав это «абсолютной необходимостью». Идею покупки крупнейшего острова мира Трамп впервые озвучил еще в 2019 году.

«Я девелопер недвижимости. Когда я смотрю на угол улицы, я думаю: «Мне нужен этот магазин для здания, которое я строю». Это не так уж отличается», — объяснял Трамп журналистам свой интерес к Гренландии. «Я люблю карты. И я всегда говорил: «Посмотрите на размер этого острова. Он огромный». Он должен быть частью Соединенных Штатов».

Однако за этими простодушными объяснениями скрывается серьезная геополитическая игра. Гренландия богата редкоземельными элементами — стратегическими металлами, необходимыми для производства высокотехнологичной продукции: от смартфонов до военных истребителей. Сегодня почти вся мировая добыча этих металлов сосредоточена в руках Китая, и США активно ищут альтернативные источники.

Не менее важно стратегическое положение острова. Гренландия контролирует восточные ворота быстро тающего Северо-Западного прохода – потенциального морского пути между Атлантическим и Тихим океанами. США уже имеют здесь военное присутствие – базу Питуффик, которая используется для противоракетной обороны и космического наблюдения. Китай также проявляет активный интерес к региону, пытаясь инвестировать в местную инфраструктуру, включая строительство трех аэропортов, что вызывает серьезное беспокойство Вашингтона.

Цена вопроса, по оценкам The Washington Post, составляет около 1,7 трлн долларов. Однако ни Дания, которой принадлежит остров, ни сами гренландцы не проявляют интереса к сделке. Когда Трамп впервые поднял этот вопрос, премьер-министр Дании назвала идею «абсурдной», что привело к отмене запланированного визита американского президента в страну.

Гренландия сегодня – это автономная территория Датского королевства с населением около 56 000 человек, большинство из которых – коренные жители инуиты. После получения расширенного самоуправления в 2009 году остров получил право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами и постепенно брать под контроль внутренние дела, включая полицию и пограничный контроль. Однако внешняя политика и оборона остаются в ведении Копенгагена, что создает определенную напряженность, особенно когда речь идет о разработке природных ресурсов в геополитически чувствительном регионе.

История попыток США приобрести Гренландию уходит корнями в XIX век. Еще президент Эндрю Джонсон в 1860-х годах обсуждал возможность покупки острова. В 1946 году президент Гарри Трумэн предложил Дании 100 млн долларов за эту территорию. Во время Второй мировой войны, когда Дания была оккупирована нацистской Германией, США фактически взяли остров под свой контроль. После войны Дания восстановила суверенитет, но американское военное присутствие сохранилось – в 1951 году началось строительство стратегически важной базы Питтуфик.

Однако сами гренландцы категорически отвергают идею продажи их родины. «Я хочу сделать совершенно ясным: мы не продаемся. Мы не товар, мы люди; это наш дом, и мы не подлежим обсуждению», – эти слова местной жительницы для издания NBC News отражают общее настроение населения острова. «К сожалению, я не удивлена, что в 2019 году мы все еще говорим о людях так, будто мы скот на аукционе», – продолжает она. «Я вижу, как Трамп относится к своему коренному населению, и ничто из того, что он когда-либо говорил или делал, не заставляет меня верить, что с нами будут обращаться лучше».

История колонизации Гренландии Данией началась в 1721 году с прибытия датско-норвежского миссионера Ханса Эгеде. На протяжении веков остров оставался колонией Датского королевства. В 1979 году Гренландия получила самоуправление, а в 2009 году – расширенную автономию, что стало важным шагом на пути к возможной независимости.

Сегодня отношения между Гренландией и Данией остаются сложной и чувствительной темой. Многие потомки датских колонизаторов, родившиеся и выросшие на острове, считают себя гренландцами. При этом коренное население стремится к большему контролю над своим будущим.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде четко обозначил позицию страны. «Гренландия – наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу», – заявил Эгеде.

Этот амбициозный план Трампа, помимо международного резонанса, спровоцировал в самой Гренландии важную дискуссию о будущем острова – оставаться ли под покровительством Дании или двигаться к полной независимости.

Несмотря на кажущуюся фантастичность идеи о покупке Гренландии, она отражает растущее геополитическое значение Арктики в современном мире. По мере таяния льдов этот регион становится ареной соперничества между крупными державами за контроль над природными ресурсами и стратегическими морскими путями. И в этой большой игре маленькая большая Гренландия оказалась в самом центре внимания мировых держав.