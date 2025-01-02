В обвинительном заключении прокуратуры Стамбула говорится, что подозреваемые Хофизжон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед имели связи с исполнителями теракта в Москве - Шамсиддином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода.

По данным следствия, гражданин Таджикистана Фаизов прибыл в Турцию через Стамбульский аэропорт 5 января 2024 года вместе с женой, детьми и Раджабализода. Фаизов и Усмонов некоторое время проживали с Фаридуни в конспиративной квартире в районе Эсенюрт.

Следствием установлены телефонные контакты между обвиняемыми и исполнителями теракта. В телефоне одного из подозреваемых, Асоева, были обнаружены переписки о планировании теракта:

— Здравствуй, у меня есть для тебя задание.

— Здравствуй, какое задание?

— Вы должны заложить бомбу в торговом центре «Вегас». Мы обеспечим все боеприпасы. Награда за задание 800 000 рублей.

Прокуратура требует для обвиняемых от 7,5 до 15 лет лишения свободы за «членство в вооруженной террористической организации». Суд принял обвинительное заключение к рассмотрению.