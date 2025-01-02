ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции судят пятерых по делу «Крокуса»
Прокуратура Стамбула предъявила обвинения пятерым задержанным, предположительно связанным с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года
В Турции судят пятерых по делу «Крокуса»
«Крокус Сити Холл» / Фото: Reuters / Others
2 января 2025 г.

В обвинительном заключении прокуратуры Стамбула говорится, что подозреваемые Хофизжон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед имели связи с исполнителями теракта в Москве - Шамсиддином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода.

По данным следствия, гражданин Таджикистана Фаизов прибыл в Турцию через Стамбульский аэропорт 5 января 2024 года вместе с женой, детьми и Раджабализода. Фаизов и Усмонов некоторое время проживали с Фаридуни в конспиративной квартире в районе Эсенюрт.

Следствием установлены телефонные контакты между обвиняемыми и исполнителями теракта. В телефоне одного из подозреваемых, Асоева, были обнаружены переписки о планировании теракта:

— Здравствуй, у меня есть для тебя задание.

— Здравствуй, какое задание?

— Вы должны заложить бомбу в торговом центре «Вегас». Мы обеспечим все боеприпасы. Награда за задание 800 000 рублей.

Прокуратура требует для обвиняемых от 7,5 до 15 лет лишения свободы за «членство в вооруженной террористической организации». Суд принял обвинительное заключение к рассмотрению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us