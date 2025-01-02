ПОЛИТИКА
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Евро почти сравнялся с долларом
Европейская валюта упала до минимума за два года: эксперты связывают тенденцию с приходом Трампа и прекращением транзита российского газа через Украину
Евро почти сравнялся с долларом
Фото: AP / Others
2 января 2025 г.

Европейская валюта упала до минимального уровня за два года по отношению к доллару. Евро подешевел на 0,5%, достигнув отметки $1,0306, что является самым низким показателем с ноября 2022 года. С конца сентября его курс снизился примерно на 8%.

Причиной ослабления евро стали опасения по поводу экономик ЕС — зависящих от экспорта — в условиях потенциальных торговых пошлин США, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, политическая нестабильность в крупных странах еврозоны и ожидания более резких снижений ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) по сравнению с Федеральной резервной системой США усилили давление на валюту.

Многие аналитики предполагают, что евро вскоре может сравняться долларом или даже опуститься ниже уровня американской валюты, как это было в 2022 году. Тогда падение курса вызвали энергетический кризис и опасения рецессии на фоне начала российско-украинской войны.

На этой неделе ситуацию усугубило прекращение транзита российского газа через Украину. Это вынудит европейские страны искать более дорогие источники энергии. Тем не менее, глава ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что инфляция в еврозоне останется в пределах 2%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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