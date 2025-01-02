Взрыв Tesla Cybertruck, начиненного взрывчатыми веществами, у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе унес жизнь Мэттью Лайвелсбергера, ветерана американского спецназа «Зеленые береты». Об этом сообщили правоохранительные органы.

Лайвелсбергер, служивший с 2006 года, участвовал в миссиях в Афганистане, Украине, Таджикистане, Грузии и Конго. Он был награжден двумя бронзовыми звездами, включая одну за храбрость, и другими военными отличиями. На момент гибели он находился в отпуске.

Расследование ведет ФБР. Сообщается, что взрыв произошел из-за находившихся в грузовике пиротехнических минометов и канистр с топливом. Взрыв повредил только крышу — стены кузова остались целыми.

Правоохранители выяснили также, что Cybertruck был арендован через приложение Turo в Колорадо.

Илон Маск заявил, что взрыв никак не связан с работой Cybertruck, а вызван исключительно сторонними факторами.

Инцидент произошел через несколько часов после террористической атаки в Новом Орлеане, где грузовик протаранил толпу, убив 15 человек.

Несмотря на то что в обоих инцидентах фигурируют военные, прямой связи между ними пока не было обнаружено, о чем в своем официальном заявлении сообщило ФБР.