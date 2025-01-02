После многочисленных инцидентов с травмами в новогоднюю ночь Бельгия рассматривает возможность запрета продажи фейерверков частным лицам. Однако мнения о том, каким должен быть масштаб ограничений, расходятся — некоторые чиновники призывают распространить запрет на весь Евросоюз.

Несколько бельгийских муниципалитетов уже ввели местные запреты на продажу фейерверков, а Ассоциация фламандских городов и муниципалитетов (VVSG) утверждает, что четыре из пяти мэров фламандских городов хотели бы ввести мораторий по всей стране.

«Каждый год мы видим раненых — пострадавших с травмами рук и ног. Также участились случаи нападений на спасателей и полицейских с использованием фейерверков», — отметила представитель VVSG Натали Дебаст.

Несмотря на уже введенный запрет пиротехники в Брюсселе, новогодняя ночь в столице завершилась 159 арестами и более чем 1 700 вызовами полиции.

За национальный запрет выступают и зоозащитники. «На этот Новый год опять были жертвы среди животных: погибла собака, корова умерла от сердечного приступа, лошади тоже пострадали. Пора это прекратить», — заявила Анн де Греф, директор организации GAIA.

Ранее в Германии также звучали призывы запретить или ограничить продажу пиротехники. В минувшую новогоднюю ночь в Германии погибли пять человек из-за фейерверков. В Берлине после ночных столкновений и нападений на полицейских было арестовано около 400 человек. По словам городских властей, в результате столкновений пострадали 30 полицейских и один пожарный.