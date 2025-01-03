Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его страна не «напрашивается» в посредники на международной арене, но готова помочь в разрешении конфликтов, если это соответствует ее возможностям. Такое заявление он сделал в интервью газете «Ана тiлi».

По словам главы Казахстана, у него состоялась содержательная и откровенная беседа с Дональдом Трампом.

«Во время телефонного разговора Дональд Трамп поинтересовался нашим видением прекращения военных действий в Украине. Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы», — сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что напряженность в мире негативно влияет на торговые и политические отношения Казахстана с рядом стран.

«Должен подчеркнуть, что мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям РК, но всегда готовы прийти на помощь в решении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях нашей страны с определенными государствами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными странами», — отметил президент.