Карта войны в Украине медленно, но неумолимо меняется. После неудачного контрнаступления ВСУ летом 2023 года инициатива перешла к российским войскам. Теперь они методично продвигаются на нескольких направлениях, угрожая окружением стратегически важным городам.

Великая Новоселка находится на стыке трех областей — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Сейчас российские войска сжимают кольцо вокруг города. Они уже перерезали дорогу на север возле Нового Комара, а с юга вплотную подошли к высотам около Нескучного и Времьевки. Захват этого населенного пункта может открыть путь для продвижения в Днепропетровскую область.

Драматично развивается ситуация в Курахово. С осени российские силы пытались окружить город двумя группировками со стороны Селидово и Угледара. К концу декабря им удалось захватить центральную часть и район многоэтажек, оттеснив украинские войска в промзону. Тем не менее защитники города все еще контролируют дорогу снабжения.

Особое внимание приковано к Покровску. В декабре российским войскам удалось перерезать трассу к югу от города. Однако прямая атака была остановлена в районе села Шевченко, где украинские силы навязали противнику тяжелые бои. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), российское командование могло отложить немедленный штурм города, сосредоточившись на продвижении через небольшие села на открытой местности.

У командования РФ есть навязчивая идея окружить Покровск, но хватит ли им для этого ресурсов – другой вопрос. Для окружения города нужна внушительная группировка в 100-150 тыс. человек только на этом направлении. А сейчас всего на Покровском и Кураховском направлениях сосредоточено до 100 тыс. войск.

Тяжелые бои идут в городской застройке Торецка и Часового Яра. В последнем основные столкновения происходят вдоль канала Северский Донец — Донбасс, где россияне стремятся захватить завод огнеупорных материалов. В Торецке ситуация развивается по сценарию встречных боев — украинское командование признает потерю некоторых позиций, хотя и утверждает, что держит ситуацию под контролем.

Военные аналитики полагают, что усиление давления на северо-востоке Донецкой области может быть подготовкой к более масштабной операции. По мнению экспертов, российские силы формируют как минимум три плацдарма для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию — со стороны Часового Яра, Константиновки и с Лиманского направления. Предполагается, что эта операция может начаться в рамках весенне-летней кампании 2025 года.

Обе стороны демонстрируют признаки усталости от затяжного конфликта. Россия привлекает поддержку из Северной Кореи, в то время как в Украине обсуждают возможность снижения призывного возраста с 25 до 18 лет. США поставляют ВСУ противопехотные мины для укрепления обороны, что может затруднить дальнейшее продвижение российских войск.

Тем не менее, несмотря на отдельные тактические успехи, российским силам пока не удалось захватить ни один крупный город в 2024 году. Конфликт все больше приобретает характер позиционной войны на истощение, где каждый метр территории дается ценой больших потерь с обеих сторон.