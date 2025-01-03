Apple согласилась выплатить $95 млн для урегулирования иска, обвиняющего компанию в использовании голосового помощника Siri для незаконного прослушивания пользователей iPhone и других устройств. Соглашение было подано в федеральный суд Окленда (Калифорния) и еще должно быть утверждено судьей Джеффри Уайтом.

Иск утверждает, что Siri тайно активировалась для записи разговоров без команды «Привет, Siri». Эти записи якобы использовались для таргетированной рекламы. Действия Apple противоречат заявленной политике защиты конфиденциальности, которую глава компании Тим Кук называет «фундаментальным правом человека».

Соглашение охватывает устройства, выпущенные с 17 сентября 2014 года по конец 2023 года. Владельцы таких устройств смогут подать заявки на компенсацию до $20 за каждое из максимум пяти устройств.

Юристы потребителей запросили $29,6 млн на покрытие своих расходов. Хотя сумма компенсации составляет малозначительную долю от $705 млрд прибыли Apple за указанный период, это может стать важной вехой для индустрии.