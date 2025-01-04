Госдепартамент США «неофициально» уведомил Конгресс о планируемой поставке вооружений Израилю на сумму $8 млрд. Сделка включает боеприпасы для истребителей, ударных вертолетов и артиллерийские снаряды, сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Президент ясно дал понять, что Израиль имеет право защищать своих граждан в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, а также сдерживать агрессию со стороны Ирана и его прокси-группировок. Мы продолжим предоставлять возможности, необходимые для обороны Израиля», — заявил американский чиновник.

Решение принято в последние дни президентства Джо Байдена перед инаугурацией Дональда Трампа 20 января. Сделка, ожидающая одобрения Конгресса, включает ракеты AIM-120C-8 AMRAAM «воздух-воздух» для истребителей, 155-мм артиллерийские снаряды, малогабаритные бомбы и другое оборудование.

США подвергаются критике за военную помощь Израилю на фоне гибели более 45 650 палестинцев в секторе Газа с начала конфликта 7 октября 2023 года. Правозащитные группы и некоторые демократы в Конгрессе требуют от администрации Байдена прекратить поставки оружия Израилю, ссылаясь на нарушения американских и международных законов.

США являются крупнейшим поставщиком оружия Израилю, обеспечивая более 70% его военного импорта. Ежегодная военная помощь составляет $3,8 млрд. В мае Госдепартамент признал, что «разумно полагать», что Израиль использовал американское оружие способами, не соответствующими международному гуманитарному праву, хотя окончательных выводов так и не было сделано.