Владимир Зеленский сообщил о значительных потерях среди северокорейских войск, переброшенных в Курскую область РФ. В своем вечернем обращении он, ссылаясь на доклад военного командования, заявил, что «только у деревни Махновка в Курской области за несколько дней российская армия потеряла до батальона северокорейских пехотинцев и российских десантников».

1 января главком ВСУ Александр Сырский, побывавший на российской территории, занятой ВСУ, сообщил, что общие потери российской армии в Курской области превысили 38 тыс. человек и более тысячи единиц техники. Также, по его словам, украинским военным на этом участке фронта удалось взять в плен свыше 700 российских военных.

По данным украинской стороны, Северная Корея отправила на помощь Москве до 10 тыс. солдат в рамках соглашения между странами. Эта мера, предположительно, связана с нехваткой кадров в российской армии.

Ранее в декабре Киев предупреждал, что бойцы КНДР будут размещены на передовой, ему вторил представитель Белого дома Джон Кирби отмечая, что северокорейские военные отличаются высоким уровнем идеологической «индоктринированности» и часто атакуют даже в безвыходных ситуациях.

Украинские войска начали наступление в Курской области РФ в начале августа, захватив несколько стратегически важных населенных пунктов. Это стало неожиданностью для российской стороны и дало Украине преимущество на этом участке фронта. В первые недели ВСУ смогли занять десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров российской территории, о чем заявляло украинское командование и OSINT-аналитики. Однако по состоянию на 23 ноября 2024 года, согласно Reuters, Украина контролировала около 800 кв. км территории Курской области, потеряв около 40 % от максимальной площади в почти 1 300 кв. км (как заявлялось в Генштабе ВСУ) достигнутой к 27 августа 2024 года.