Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в наступление на территории Курской области. Об этом сообщили ряд пророссийских военных обозревателей, а затем и официально подтвердили в Киеве. Российские власти сообщили о прибытии замглавы Минобороны в Курск.

Согласно информации пророссийского военного блогера Романа Алехина, украинские подразделения выдвинулись из района Суджи на северо-восток, нацеливаясь на участок около Большого Солдатского. «В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что многие дроны бесполезны», — пишет он в Telegram.

Телеграм-канал ZERGULIO привел схожие сведения. «Район накрыт каким-то мощным РЭБом, не летает вообще ничего. Идут тралы, за ними танки и бронемашины, порядка десяти единиц», — сообщает военный обозреватель. Канал WarGonzo, ссылаясь на источники в зоне боевых действий, уведомляет о масштабном использовании Киевом техники в ходе операций в Курской области.

Факт начала выдвижения сил подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Курщина, хорошие новости: Россия получает то, чего заслуживает», — написал он в соцсетях. А глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уточнил: «[Российские силы] подверглись атакам на нескольких направлениях, что стало для них неожиданностью».

Министерство обороны РФ пока не предоставило комментариев относительно сложившейся ситуации. Однако, по сообщению врио губернатора Александра Хинштейна, в утренние часы 5 января в Курск прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Украинские войска начали наступление в Курской области РФ в начале августа, захватив несколько стратегически важных населенных пунктов. Это стало неожиданностью для российской стороны и дало Украине преимущество на этом участке фронта. В первые недели ВСУ смогли занять десятки населенных пунктов и сотни квадратных километров российской территории, о чем заявляло украинское командование и OSINT-аналитики. Однако по состоянию на 23 ноября 2024 года, согласно Reuters, Украина контролировала около 800 кв. км территории Курской области, потеряв около 40 % от максимальной площади в почти 1 300 кв. км (как заявлялось в Генштабе ВСУ) достигнутой к 27 августа 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал военных «выбросить противника» из Курской области, но конкретные сроки выполнения этого указания так и не были обозначены. В последний раз он напомнил об этой задаче в ходе расширенной коллегии Минобороны 16 декабря. Ранее, в ноябре, глава государства обещал скорую «зачистку территории» данного региона.

С тех пор заметных успехов российские войска не продемонстрировали, несмотря на прибывший в подкрепление контингент северокорейских солдат, по сообщениям, насчитывающий порядка 10-12 тыс. человек. Российские власти участие военных КНДР в Курской области не подтверждали, но и не опровергали.