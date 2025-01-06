Девять мирных жителей, среди которых женщины и дети, были убиты в малийском регионе Сегу при нападении на автомобиль, следовавший из города Нионо в лагерь беженцев в Мавритании. Об этом в субботу сообщили представители гражданского общества и повстанческой коалиции.

По словам Мохамеда Эльмаулуда Рамадана, представителя коалиции туарегов, обстрел произошел в четверг. Он обвинил в нападении малийскую армию и бойцов российской ЧВК «Вагнер».

Ассоциация гражданского общества Kal Akal поддержала обвинения, утверждая, что вооруженные силы Мали действовали совместно с союзными российскими наемниками.

В то же время лидер крупной туарегской группировки Кель Ансар призвал к расследованию инцидента, отметив, что малийские войска могли не иметь отношения к нападению.

Ранее организация Human Rights Watch (HRW) в своем докладе, опубликованном в декабре, заявила, что российские наемники и малийская армия совершают серьезные нарушения прав человека. Доклад указывает на преднамеренные убийства гражданских лиц, разрушение их домов и другие преступления.

По данным HRW с мая 2024 года по декабрь российские наемники и военные Мали убили как минимум 32 мирных жителя и сожгли более 100 домов в центральных и северных районах страны. Семь человек погибли при атаках беспилотников, еще четверо пропали без вести.

Илария Аллегроцци, старший исследователь HRW по региону Сахель, заявила, что ситуация может быть еще хуже, чем отражено в докладе. Уход миротворческой миссии ООН из Мали в прошлом году значительно усложнил сбор информации.

«Неспособность малийских властей привлечь к ответственности членов сил безопасности, группу «Вагнер» и вооруженные группировки за серьезные злоупотребления создает почву для новых преступлений», — подчеркнула Аллегроцци.

В докладе описано нападение 8 мая на деревню Барикоро, совершенное армией Мали и российскими наемниками. В результате атаки погибли два взрослых мужчины и мальчик. Очевидцы рассказали, что тела убитых были изрешечены пулями.

По данным исследовательской группы ACLED, число нападений на гражданское население в Мали продолжает расти.

Политическая ситуация в Мали остается нестабильной с 2012 года, когда произошел военный переворот в столице Бамако. Это событие спровоцировало восстание туарегов и активизацию вооруженных групп. Несмотря на попытки мирного урегулирования, напряженность сохранялась, что привело к новому перевороту в 2020 году под руководством Ассими Гойты.

Мали обратилась за поддержкой к российским частным военным структурам для укрепления безопасности и контроля над территорией. В 2021 году глава российского МИД Сергей Лавров упомянул о просьбе малийского правительства о содействии со стороны «российской ЧВК».

Спустя два года, в 2023 году, Лавров уже открыто признал существование официального взаимодействия между Россией и Мали, в том числе присутствие в стране российских военных специалистов в качестве инструкторов.