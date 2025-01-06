Украина начала новый 2025 год с мощной атаки дронов. Министерство обороны России утром 6 января сообщило, что системы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в четырех регионах страны — Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в аннексированном Крыму.

Больше всего дронов — семь — сбили над Курской областью. Еще два беспилотника были нейтрализованы над Белгородской и Брянской областями, в Крыму сбили один FPV-дрон.

Обе стороны конфликта регулярно наносят удары по гражданской и военной инфраструктуре вдали от линии фронта. В Ростовской области обломки сбитых дронов повредили имущество в Таганроге и окрестностях. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что были разбиты окна, повреждены крыши и стены жилых домов, а также автомобили.

Одновременно Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили, что РФ с начала нового года выпустила 103 дрона на территорию Украины, из которых 61 был сбит. Оставшиеся дроны использовались как отвлекающие цели. В результате падения поврежденного дрона в Харьковской области пострадали три человека. Четыре здания получили повреждения, сообщили областные власти.

Днем ранее украинские дроны также атаковали коммерческий порт Усть-Луга в Ленинградской области. Новостной канал Astra сообщил, что большая часть дронов была перехвачена над терминалом компании «Новотранс», расположенным более чем в 1500 км от украинской границы. По предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, атака привела к незначительным повреждениям окон на территории порта, жертв нет.

Это не первая атака на порт Усть-Луга. В январе 2024 года на газоконденсатном заводе компании «Новатэк» на территории порта произошел пожар, предположительно в результате координированного удара Украины по ключевым объектам в глубине российской территории.

Коммерческий порт Усть-Луга, функционирующий с 2001 года, превратился в один из крупнейших в России, особенно на фоне санкций и прекращения транзита нефти и газа в Европу по трубопроводам.