В Южной Корее никак не могут арестовать президента Юн Сок Еля. 5 января начальник службы безопасности главы государства Пак Чон Чжон не пустил военных в резиденцию президента и отказался сотрудничать со следствием. Де-факто это означает нарушение требований военных и парламента.

Пак Чон Чжон обосновал это решение, сославшись на правовую неопределенность в отношении ордера. Впрочем, неопределенность есть только по версии президента. 4 января высший суд страны отклонил иск юридической команды Юна о том, что ордер был неконституционным.

Военные попытались ворваться в президентский дворец и арестовать главу государства, однако охрана забаррикадировалась и ответила отказом. Противостояние двух сторон длилось более шести часов и закончилось временной победой сил президента: военные отступили.

Пак предупредил, что служба безопасности президента действует как «частная армия», подчеркнув ее 60-летнюю историю нейтралитета. При этом он опроверг заявления южнокорейской оппозиции о том, что офицерам было приказано использовать боевые патроны во время противостояния.

Президент Юн, которому объявлен импичмент и который отстранен от должности, ожидает ареста за попытку ввести военное положение в декабре прошлого года. Срок действия ордера на арест, выданного по обвинению в мятеже, истекает после обеда в понедельник, 6 января. Что будет после этого дедлайна и как поведут себя военные, пока неизвестно.

Решение охраны президента вызвало шквал возмущения среди южнокорейцев. По всему Сеулу вспыхнули массовые протесты, тысячи людей требовали либо ареста Юна, либо его защиты.

Лидер профсоюза Ян Ген Су призвал к справедливости, обвинив Юна в нарушении конституции. Между тем сторонники незадачливого президента собрались с транспарантами, обещая: «Мы будем бороться за президента Юн Сок Еля».