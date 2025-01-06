Минобороны России утром в понедельник сообщило о полном взятии под контроль города Курахово в Донецкой области. В заявлении ведомства Курахово назван «наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса».

До начала войны в городе проживало около 19 тыс. человек. Это самый крупный город в Украине, о захвате которого российская сторона заявляет с конца октября 2024 года, когда было занято Селидово. Бои за Курахово длились с тех пор, российские силы атаковали город с трех направлений — востока, севера и юга.

Украинские военные официально не подтвердили потерю города. Однако аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на линии фронта, отмечает, что большая часть Курахово находится под контролем России. Эту информацию подтверждают фото и видео с российскими флагами, распространяемые в сети. Бои продолжаются на западных окраинах города, где находится Кураховская ГРЭС, которая уже не функционирует. Украинские власти ранее вывезли оборудование станции в тыловые районы.

Минобороны России утверждает, что после захвата Курахово их войска «вышли на оперативный простор». Российские силы продолжают наступление, занимая, по заявлениям украинских источников, несколько квадратных километров в день.

Основные бои ведутся к северо-западу от Курахово, на подступах к Покровску, а также в направлении административной границы Днепропетровской области, до которой на отдельных участках остается несколько километров.

Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях российской стороны в людях и технике. Минобороны России, в свою очередь, утверждает, что в Курахово украинские силы потеряли 12 тыс. человек.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.